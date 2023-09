Shell Aktie: Strategische Neuausrichtung erfolgreich abgeschlossen!

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Der Energiegigant Shell treibt seine ambitionierte Strategie, sich auf erneuerbare Energien umzustellen, kontinuierlich voran. Im Rahmen dieser Neuausrichtung plant das Unternehmen nun den Verkauf seines Hausenergiegeschäfts in Großbritannien und Deutschland an Octopus Energy. Diese Maßnahme kennzeichnet einen signifikanten Schritt in der Streamlining-Strategie des Unternehmens und seiner Konzentration auf das Kerngeschäft. Die Transaktion ist geplant für das 4. Quartal dieses Jahres zu finalisieren, vorausgesetzt die regulatorischen Genehmigungen werden erteilt. Anleger reagieren positiv auf diese Neuigkeit – dies manifestiert sich in einem erneuten Auftrieb des 30-Tage-Aufwärtstrends mit einem Kursgewinn von 4,7%. Jedoch muss die Shell-Aktie zum heutigen Handelsstart leichte Rückgänge von 0,25% hinnehmen.

