Shell Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um den überkauften oder überverkauften Zustand eines Titels zu bewerten. Bei überkauften Titeln sind kurzfristig Kursrücksetzer wahrscheinlicher, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. In Bezug auf Shell liegt der RSI7 derzeit bei 48,97, was auf ein neutrales Rating für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25, der weniger stark schwankt, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 48,98. Insgesamt erhält das Shell-Wertpapier damit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung für Shell in sozialen Medien und Diskussionsforen ist überwiegend negativ. Die Auswertung vergangener Meinungen und Äußerungen zeigt, dass in den Diskussionen hauptsächlich negative Themen dominierten, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 schlechte und 3 gute Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich für die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Analysten bewerten die Shell-Aktie langfristig überwiegend positiv, mit 5 guten und 0 neutralen oder schlechten Einschätzungen. Kurzfristig wurde die Aktie zuletzt ebenfalls mit einem "Gut" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 3043,25 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 21,88 Prozent darstellt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten eine Einschätzung von "Gut" für die Shell-Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Shell-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 2483,82 GBP lag, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem Wert von 2468,24 GBP und einer Abweichung von +1,17 Prozent auf ein "Neutral"-Rating hin. Insgesamt erhält die Shell-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.