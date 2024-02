Shell Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Bei Shell liegt der RSI bei 49,79, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 44,55, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Shell in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse hat zudem 0 schlechte und 3 gute Signale ergeben, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Der GD200 liegt bei 2475,84 GBP, während der Kurs der Aktie bei 2488 GBP um +0,49 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Shell in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Die Aktie erhält daher eine Bewertung von "Schlecht". In den letzten vier Wochen wurde zudem keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.