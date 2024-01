Shell Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität über die Aktie von Shell zugenommen, was positiv bewertet wird. Allerdings hat sich die Stimmung der Anleger zum Negativen verändert, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die Analysten beurteilen die Shell-Aktie insgesamt positiv, basierend auf 8 Bewertungen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die Kursprognose zeigt ein Aufwärtspotenzial von 18,74 Prozent, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Shell-Aktie über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was als positiv bewertet wird. Jedoch liegt der Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahezu gleich, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Shell überwiegend positiv diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Shell-Aktie sowohl von den Analysten als auch von den Anlegern eine positive Bewertung, obwohl sich die Stimmung der Anleger in letzter Zeit leicht verschlechtert hat.

