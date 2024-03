Shell Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Shell-Aktie wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven bewertet. Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 45,76, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 50. Insgesamt wird die Shell-Aktie daher als neutral eingestuft.

Die Bewertungen der Analysten zeigen, dass die Shell-Aktie langfristig als "gut" eingestuft wird, da in den letzten 12 Monaten 5 positive Einschätzungen und keine negativen Bewertungen abgegeben wurden. Auch kurzfristig wird die Aktie positiv bewertet, da in den letzten 30 Tagen keine neutralen oder negativen Empfehlungen vorliegen. Zudem erwarten die Analysten eine positive Kursentwicklung von 23,16 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Shell-Aktie zeigen eine mittlere Diskussionsintensität, jedoch eine negative Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Shell auf 2481,49 GBP geschätzt, wobei der aktuelle Kurs bei 2471 GBP liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung sowohl in Bezug auf den GD200 als auch den GD50.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung der Shell-Aktie aus verschiedenen Perspektiven.