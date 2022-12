Shell-Aktie: Die Margin of Safety sinkt

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Bei der Shell-Aktie (WKN: A3C99G) sinkt im Moment ein wenig der Aktienkurs. Man könnte argumentieren: Damit steigt eigentlich die Sicherheitsmarge. Schließlich wird die Bewertung günstiger. Und somit das Renditepotenzial etwas größer. Na klar, das ist eine Sichtweise.

Da die Investitionsthese bei der Shell-Aktie jedoch in weiten Teilen auf den Ölpreisen basiert, sehe ich das inzwischen etwas anders. Für mich sinkt die Margin of Safety in gewisser Weise. Sehen wir uns das etwas näher an.

Shell-Aktie: Was steckt hinter der Idee?!

Wenn wir auf die Shell-Aktie blicken, so haben wir zuletzt eine Ausgangslage mit hohen Notierungen von Brent und WTI gesehen. Zwar kletterte auch der Aktienkurs mit den Ölpreisen, jedoch nicht so stark wie die Notierungen der jeweiligen Ölsorten.

Das heißt für mich: Bei der Shell-Aktie hat es einen gewissen Zeitraum gegeben, in dem der Cashflow hoch und das Ergebnis ebenso gewesen ist. Abzüglich der Kosten für die Förderung hat es noch eine hohe Marge gegeben. Für mich ist das so etwas wie die Sicherheitsmarge gewesen. Ein Ölpreis über 80 US-Dollar je Barrel oder in Teilen von 100 US-Dollar je Fass ist ausreichend gewesen und sicherte nach unten ab.

Jetzt ist der Preis von Brent und WTI unter 80 US-Dollar gefallen. Brent steht derzeit bei 78 US-Dollar und WTI bei 73 US-Dollar. Das heißt, dass für mich ein Teil der Sicherheitsmarge eben wieder ausgepreist ist. Trotzdem ist die fundamentale Bewertung der Öl-Aktie noch ziemlich günstig. Allerdings sinkt auch das Level der Profitabilität und der Möglichkeit, in dieser Marktphase einen derart hohen, freien Cashflow einzufahren.

Noch immer profitabel … aber eben nicht mehr ganz so

Der Konzern hinter der Shell-Aktie ist auch auf diesen Ölnotierungen noch sehr profitabel. Wir brauchen uns natürlich keine Sorgen zu machen, dass wir den Break-Even nicht erreichen. Auch die Dividende ist weiterhin sicher. Es besteht kein Anlass, die Investitionsthese zu hinterfragen. Ein Auf und Ab gibt es schließlich immer mal.

Jedenfalls war es für mich konservativer, als Brent und WTI noch über 80 oder 90 US-Dollar notierten. Das ist für mich der einzige Anlass für den Artikel. Aber, wer weiß: Möglicherweise können interessierte Investoren jetzt noch einmal günstig den Dip kaufen. Zumindest wenn man glaubt, dass der Ölmarkt weiterhin stabil und Öl-Akteure wie Shell hohe Cashflows und Ergebnisse einfahren werden.

Der Artikel Shell-Aktie: Die Margin of Safety sinkt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Shell. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022