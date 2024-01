Shell Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Während der letzten Wochen gab es keine klare Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Shell in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Shell mehr als üblich diskutiert, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Shell von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Auch die Themen, die in den letzten Tagen rund um die Aktie diskutiert wurden, waren überwiegend negativ. Aus diesem Grund wird die Anleger-Stimmung als "Schlecht" eingestuft. Zudem wurden durch die Redaktion genau berechenbare Signale herausgefiltert und es wurde ein "Schlecht"-Signal gefunden, was zu einer entsprechenden Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Shell als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Shell-Aktie beträgt 88,66, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 64,4 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Shell-Aktie mittlerweile auf 2470,89 GBP, während der aktuelle Kurs bei 2378,5 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -3,74 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 2550,42 GBP auf, was einem Abstand von -6,74 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.