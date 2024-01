Shell Aktie: In Lauerstellung

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 8 Mal die Bewertung "Gut" und 0 Mal die Bewertung "Neutral" oder "Schlecht" für Shell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Shell. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 24,1 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 3078,83 GBP. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

In den vergangenen zwei Wochen bewerteten überwiegend private Nutzer in sozialen Medien Shell als neutral. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Anleger-Stimmung. Die Redaktion hat auch 2 positive und 1 negative Signal herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 2465,68 GBP für den Schlusskurs der Shell-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2481 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Shell-Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 71,38 Punkten, was bedeutet, dass Shell überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 58,03, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen erhält die Shell-Aktie damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

