Shell-Aktie: Klage aus Texas gegen das Unternehmen

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Der US-Bundesstaat Texas hat rechtliche Schritte gegen den britischen Ölriesen Shell und Pemex, Betreiber eines petrochemischen Komplexes und einer Raffinerie in der Nähe von Houston, eingeleitet. Der Vorwurf: Umweltvergehen infolge eines Großbrandes im Mai, so ein Bericht auf finanzen.net. Laut dem texanischen Generalstaatsanwalt setzte das Feuer “große Mengen” an Schadstoffen frei und führte zu illegaler Abwassereinleitung in die Gewässer.

Die Klage wurde im Auftrag der Texas Commission on Environmental Quality gestellt und fordert nicht spezifizierten Schadenersatz von mehr als 1 Million Dollar sowie zusätzlichen Ausgleich für Umweltdelikte am Standort Deer Park. Trotz dieser Nachricht zeigt sich die Shell-Aktie relativ unbeeindruckt und korrigiert derzeit leicht um 0,5 Prozent.

Was steckt dahinter?

Während des Brandes...