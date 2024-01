Shell Aktie: Kaum zu glauben!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen wurden bei Shell keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt. Die Aktie wird daher als "neutral" bewertet. Allerdings gab es eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Shell daher ein "schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Shell wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen und auch die angesprochenen Themen waren größtenteils positiv. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "gut" ein. Auch das Handelssignal auf dieser Ebene ergibt ein "schlecht"-Signal, was letztlich zu einer Einstufung als "schlecht" Aktie führt. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Shell bezogen auf die Anlegerstimmung als "gut" angemessen bewertet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shell-Aktie der letzten 200 Handelstage nur eine geringe Abweichung von -0,32 Prozent zum aktuellen Kurs aufweist. Die Aktie erhält daher eine "neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche Abweichung zum aktuellen Kurs, wodurch die Shell-Aktie auch hier ein "neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Shell-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Shell-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 89,29, was zu einer "schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 56,57, der eine "neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "schlecht".