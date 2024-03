Shell Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ für die Aktie von Shell. Laut statistischen Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen gab es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Konkret handelte es sich um 3 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Die Aktie von Shell hat in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität in den sozialen Netzwerken gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung in diesem Bereich führt. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfährt hingegen kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Shell daher als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Für die Shell-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 46,93, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher der RSI für die Shell-Aktie als "Neutral" bewertet.

Betrachtet man die Analysteneinschätzung, so ergibt sich ein durchweg positives Bild. Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten sind 5 Einstufungen "Gut". Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führen. Die abgegebenen Kursziele deuten darauf hin, dass die Aktie um 22,61 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung "Gut" führt. Zusammengefasst erhält Shell von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.