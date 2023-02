Shell Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

An derBörse notiert Shell per 31.01.2023, 01:00 Uhr bei 2373.33 GBP. Shell zählt zum Segment "Integriertes Öl und Gas".

Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Shell. Es gab insgesamt 11 positive und zwei negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Shell daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Shell von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Shell-Aktie ein Durchschnitt von 2272,25 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2370,5 GBP (+4,32 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (2352,2 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,78 Prozent Abweichung). Die Shell-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Shell erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Shell erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 7 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 6 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Shell-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (2792,67 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 17,81 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 2370,5 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Shell erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Shell-Analyse vom 01.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Shell jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Shell-Analyse.

