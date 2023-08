Shell-Aktie: Jetzt geht es richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Shell macht Fortschritte bei seinen LNG-Verpflichtungen in Deutschland: Der Öl- und Gasriese gab vor wenigen Tagen bekannt, dass er seine 37. LNG-Tankstelle in der Bundesrepublik eingeweiht hat. Die Einrichtung ist strategisch an der Autobahn A3 in Flörsheim positioniert, nahe dem Frankfurter Flughafen.

“Mit diesem Standort schließen wir eine signifikante Versorgungslücke für LNG und zukünftig Bio-LNG entlang den Hauptverkehrsadern des Straßengütertransports”, betonte Sönke Kleymann, Geschäftsführer von euroShell Deutschland. An der neuen Station sind zwei Zapfsäulen installiert worden, die täglich etwa 200 LNG-betriebene Fahrzeuge bedienen können.

Gemäß eigenen Angaben besitzt Shell eines der umfangreichsten Netzwerke von LNG-Tankstellen in Deutschland. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen weitere Standorte in anderen...