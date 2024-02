Shell Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Shell im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um Shell, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führte. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigten, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führte.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und zeigt, dass die Shell-Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und zeigt, dass die Shell-Aktie sich in einer weder überkauften noch -verkauften Situation befindet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shell-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Trendfolgende Indikatoren zeigen, dass die Shell-Aktie auf Basis des längerfristigeren 200-Tages-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt führt zu einem "Neutral"-Rating. In Summe wird Shell auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Shell festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten wurden registriert, was zu einer Bewertung dieses Kriteriums mit "Schlecht" führte. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, wofür Shell mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Shell für diese Stufe daher ein "Schlecht".