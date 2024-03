Shell Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Relative Strength Index: Ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Shell liegt bei 2,28 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 33,42 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde Shell von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene. Zusätzlich wurden 3 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Shell, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einem langfristig "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Analysteneinschätzung: Von insgesamt 4 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Shell-Aktie sind 4 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Gut" für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittlichen Kursziele ergeben einen Anstieg um 23,71 Prozent vom letzten Schlusskurs aus, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Shell somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.