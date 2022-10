Shell-Aktie: Gewinnwarnung – was Sie jetzt wissen müssen!

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Liebe Leser, der Donnerstag war für die Shell-Aktie nicht gerade ein Zuckerschlecken. So krachte das Papier des Ölkonzerns im Tagesverlauf teils um mehr als 5 Prozent ein (Stand: 06.10.2022, 14:00 Uhr). Öl-Raffination in Q3 weit weniger profitabel Der Grund: Shell musste am Donnerstag eine Gewinnwarnung für das dritte Quartal veröffentlichen. Demnach sieht der Energiegigant unter anderem bei der Veredlung von… Hier weiterlesen