Shell-Aktie: Einmal Hähnchen mit voller Energie bitte!

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Finanztrends Video zu Shell



mehr >

Shell setzt seine Offensive im Bereich Ladeinfrastruktur für Elektroautos fort: Wie der Ölkonzern am Dienstag bekannt gab, werde man an 23 deutschen Standorten der Fast-Food-Kette KFC (Kentucky Fried Chicken) insgesamt 120 Ladepunkte installieren. Diese sollen demnach an autobahnnahen KFC-Restaurants platziert und zu 100 Prozent mit Grünstrom versorgt werden. „Wir wollen der Partner der Wahl sein und Kunden ein Angebot machen,… Hier weiterlesen