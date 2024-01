Shell Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegt haben, indem die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu allen Bewegungen gesetzt werden. Die Skala reicht von 0 bis 100, und der RSI von Shell liegt bei 20, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung von "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 62 für Shell, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls eine Bewertung von "Gut" erhält.

In Bezug auf Analysteneinschätzungen wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Bewertungen für die Shell-Aktie abgegeben, von denen alle 6 als "Gut" eingestuft wurden. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Shell vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 3043,25 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 25,26 Prozent bedeutet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten Tagen hauptsächlich positive Einstellungen gegenüber Shell herrschten, mit neun positiven, vier negativen und einem unklaren Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben hingegen mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit eine positive Richtung zeigt, was zu einer positiven Bewertung für dieses Kriterium führt.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs von 2429,5 GBP für Shell 3,43 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer neutralen Einschätzung führt. In Bezug auf die letzten 200 Tage liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -1,67 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Insgesamt erhält Shell in den verschiedenen Kategorien durchweg positive Bewertungen und Einschätzungen, sowohl von Analysten als auch von Anlegern, was auf ein gutes Gesamtrating für die Aktie hindeutet.