Shell-Aktie: 35,48 Euro Kursziel?!

Bei der Shell-Aktie (WKN: A3C99G) gibt es ein neues Kursziel. Ein Analyst aus dem Hause Jefferies wittert einen fairen Wert von 3.100 Pence. Umgerechnet in Euro entspräche das aktuell einem Aktienkurs in Höhe von 35,48 Euro. Ob es dazu kommt, das ist ja immer so eine Sache.

Die für uns entscheidende Frage ist jedoch, wie wahrscheinlich das ist. Beziehungsweise, welche fundamentalen Argumente der Analyst hinsichtlich der Shell-Aktie geliefert hat. Worauf warten wir also noch? Der Kurs für diesen Artikel ist damit gesteckt.

Shell-Aktie: Darum ein Kursanstieg bis auf 35,48 Euro

Wenn es nach dem besagten Analyst aus dem Hause Jefferies geht, ist mit Blick auf die fundamentale Bewertung und den aktuellen Ölmarkt noch Luft nach oben. Seiner Ansicht nach sollten die Erdgaspreise zwar fallen, den Ölpreis sieht er jedoch weiter steigen. Das würde konsequent zu einem hohen freien Cashflow und den entsprechenden guten Ergebnissen führen.

Entscheidend sei mit Blick auf die Shell-Aktie jedoch, dass diese Entwicklung noch nicht in der aktuellen Bewertung abgebildet ist. Derzeit notiert die Aktie auf einem Kursniveau von 26,48 Euro. Gemessen an Kennzahlen wie dem Kurs-Gewinn-Verhältnis oder auch anderen Value-Kennzahlen gebe es noch Luft nach oben. Eben auch, weil der Analyst für das Jahr 2023 ein ähnliches Marktumfeld sieht.

In der Tat gibt es bei der Shell-Aktie oder auch anderen Öl-Aktien eine Diskrepanz zwischen den Bewertungen und der Höhe der Ölpreise. Dieser Spread könnte noch etwas Potenzial beinhalten. Aber für mich ist die relevanteste Frage eine andere.

Wie nachhaltig ist dieses Bewertungsmaß?

Die entscheidendere Frage ist für mich mit Blick auf die Shell-Aktie: Kann der britische Ölkonzern dieses Bewertungsmaß auch halten? Einen Aktienkurs von 35,48 Euro gilt es auch in zwei Jahren noch zu rechtfertigen. Oder in dreien, in vieren, vielleicht auch erst in zehn. Das ist letztlich ja auch zweit- oder drittrangig.

Der entscheidende Faktor ist jedoch, dass die Ölpreise für mich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht für immer auf dieser Höhe bleiben. Der freie Cashflow in dieser Höhe dürfte nicht für die Ewigkeit fortgeschrieben werden. Auch die entsprechenden Ergebnisse nicht. Wenn Brent und WTI sich auf einen Preis von 60 oder 70 US-Dollar normalisieren sollten, würde es einen operativen Rückgang (aller Voraussicht nach) geben.

Das heißt für mich, dass die Shell-Aktie zwar das Momentum besitzen kann, um weiter zu steigen. Investoren mit einem langfristig orientierten Blick müssen jedoch zwangsläufig die Frage beantworten, ob die Ölpreise eine fortlaufende Periode lang hoch bleiben. Oder, wahlweise, wie man in Zukunft solche Bewertungsmaßstäbe rechtfertigen kann.

