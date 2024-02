Sheffield Resources Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit ermittelt. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei Sheffield -Au wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 61,54 Punkten, was bedeutet, dass die Sheffield -Au-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt einen Wert von 59,57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sheffield -Au-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,52 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,525 AUD weicht um +0,96 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 0,56 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-6,25 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält die Sheffield -Au-Aktie daher ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Sheffield -Au eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ, während die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich positiv waren. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Sheffield -Au daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Sheffield -Au von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktien von Sheffield -Au wird auch anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Sheffield -Au weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Sheffield -Au bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".