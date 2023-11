Shefa Yamim Aktie: Das kann keiner glauben

Das Anleger-Sentiment für Nala Digital Commerce war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was auf positive Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zurückzuführen ist. Dies führte dazu, dass das Stimmungsbarometer an zwei Tagen in die positive Richtung zeigte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen von den Anlegern diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führte.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen, dass die Aktivität im Netz im Durchschnitt lag, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Nala Digital Commerce in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Nala Digital Commerce zeigt mit einem Wert von 50 an, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Branchenvergleich hat Nala Digital Commerce in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,44 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -25,01 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Performance um 25,01 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.