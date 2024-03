Sheen Tai Aktie: Das wird nichts mehr!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Sheen Tai liegt aktuell bei 16,96 und damit 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Behälter & Verpackung Branche, der bei 32 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was Sheen Tai eine "Gut"-Bewertung einbringt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,07 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,065 HKD liegt, was einer Abweichung von -7,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,07 HKD über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Sheen Tai bietet derzeit eine Dividendenrendite von 16,67 Prozent, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 5,71 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie von Sheen Tai konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion. Insgesamt erhält Sheen Tai daher für diese Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.