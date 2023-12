Sheen Tai Aktie: Was für eine Niederlage!

Die technische Analyse der Sheen Tai ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,09 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,046 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -48,89 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. In den vergangenen 50 Tagen lag der GD50 bei 0,06 HKD, was einer Abweichung von -23,33 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit erhält die Gesamtbewertung die Note "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite ergibt sich ein Wert von 14,29 Prozent, der 8,31 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Behälter & Verpackung, 5,98) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Sheen Tai-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Sheen Tai-Aktie eine Rendite von -29,14 Prozent erzielt, was 21,67 Prozent unter dem Durchschnitt (-7,47 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt -7,47 Prozent, wobei Sheen Tai aktuell 21,67 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Sheen Tai als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Sheen Tai-Aktie liegt bei 75, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 79,17 liegt und ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.