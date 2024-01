Sheen Tai Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Sheen Tai wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,09 HKD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,082 HKD) um -8,89 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Daraus ergibt sich die Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,06 HKD, was einer Abweichung von +36,67 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Sheen Tai.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sheen Tai derzeit mit dem Wert 2,38 im Relative Strength-Index überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 19, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Gut". Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Sheen Tai ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,48 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Behälter & Verpackung" von 43 beträgt der Abstand aktuell 80 Prozent. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" als Bewertung.