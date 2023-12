Shede Spirits Aktie: Das wird teuer!

Bei Shede Spirits hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Shede Spirits in diesem Bereich daher ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shede Spirits-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 146 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 93,05 CNH weicht somit um -36,27 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 109,89 CNH weist mit dem letzten Schlusskurs eine Abweichung von -15,32 Prozent auf und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Shede Spirits-Aktie in der einfachen Charttechnik also als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 85,94 Punkten, was bedeutet, dass die Shede Spirits-Aktie als überkauft eingestuft wird und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 83,84, dass Shede Spirits überkauft ist und dementsprechend ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält Shede Spirits also in diesem Punkt der Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Shede Spirits mit einer Rendite von -13,23 Prozent mehr als 9 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt. Auch im Vergleich zur "Getränke"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,96 Prozent aufweist, liegt Shede Spirits mit 9,28 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für die Aktie von Shede Spirits.