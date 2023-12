Shede Spirits Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Shede Spirits ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Dies ergab die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse schneidet Shede Spirits derzeit weniger gut ab. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt eine Abweichung von -30,34 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage weist eine Abweichung von -5,32 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Gesamtbewertung basierend auf der technischen Analyse ist somit "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmung rund um die Aktie. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes mit der Note "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse schneidet Shede Spirits im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgüter-Sektor sowie der Getränke-Branche unterdurchschnittlich ab. Die Rendite von -44,45 Prozent liegt mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors und auch deutlich unter der mittleren Rendite der Getränke-Branche von -9,58 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie das Rating "Schlecht".