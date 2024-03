Shede Spirits Aktie: Viel Lärm um nichts?

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Shede Spirits war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an vier Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung im Anleger-Stimmungsbarometer.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Shede Spirits mit -55,67 Prozent mehr als 32 Prozent darunter. Die "Getränke"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -23,7 Prozent, wobei Shede Spirits mit 31,97 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shede Spirits derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 115,51 CNH, während der Aktienkurs bei 84,61 CNH liegt, was einer Abweichung von -26,75 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 84,39 CNH, was einer Abweichung von +0,26 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shede Spirits liegt bei 28,58, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,81 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf Basis des RSI.

Insgesamt zeigt sich also eine überwiegend positive Stimmung der Anleger bezüglich der Shede Spirits-Aktie, obwohl die Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche eher schlecht ausfällt. Die technische Analyse liefert gemischte Signale, zeigt aber insgesamt auch eine positive Tendenz.