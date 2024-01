Shede Spirits Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Aktienkurs von Shede Spirits hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -44,45 Prozent erzielt, was mehr als 34 Prozent unter dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Auch im Vergleich zur "Getränke"-Branche, die eine mittlere Rendite von -10,34 Prozent verzeichnete, liegt Shede Spirits mit einer Rendite von 34,12 Prozent deutlich darunter. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Shede Spirits liegt bei 16,27, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 61,66 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Shede Spirits in den letzten Wochen kaum verändert und wird daher als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher erhält Shede Spirits in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shede Spirits bei 138,82 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 96,7 CNH liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50, der sich auf die vergangenen 50 Tage bezieht, steht bei 102,13 CNH, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.