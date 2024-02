Shede Spirits Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Derzeit wird die Aktie von Shede Spirits genau unter die Lupe genommen, um verschiedene Faktoren zu bewerten. Neben den harten Fakten spielen dabei auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz eine Rolle.

Die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Shede Spirits hat in den vergangenen Monaten die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shede Spirits liegt bei 32,8, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Lage hin. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Einstufung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt jedoch weniger positive Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Shede Spirits-Aktie für die letzten 200 Handelstage weicht um -33,94 Prozent vom aktuellen Schlusskurs ab, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem Unterschied von -6,83 Prozent auf eine negative Entwicklung hin, was zu einem weiteren schlechten Rating führt.

Beim Branchenvergleich der Aktienkurse fällt auf, dass die Performance der Shede Spirits-Aktie deutlich unter dem Sektor- und Branchendurchschnitt liegt, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Aktie von Shede Spirits in verschiedenen Bereichen neutral bis schlecht bewertet wird, was Anlegerinnen und Anleger aufhorchen lassen sollte.