Shede Spirits Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Aktienkurs von Shede Spirits verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,23 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Getränke"-Branche verzeichneten im Durchschnitt einen Rückgang um -6,16 Prozent, was bedeutet, dass Shede Spirits im Branchenvergleich um -7,07 Prozent unterperformt hat. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei -6,33 Prozent, und Shede Spirits lag um 6,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Shede Spirits derzeit mit einem Wert von 81,94 als überkauft eingestuft. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ebenfalls ein Wert von 81, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Die Gesamteinstufung für den RSI ist daher "Schlecht".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit Shede Spirits diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung in den sozialen Medien bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Shede Spirits zeigte interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität war stark erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen wies kaum Veränderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie.