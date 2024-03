Shearwater Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei der Analyse von Shearwater ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Shearwater überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine Überkauf- oder Überverkauf-Signale, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Shearwater eingestellt waren. Es gab kaum positive Diskussionen und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf dieser Basis erhält Shearwater eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse wird Shearwater auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der Kurs der Aktie liegt um +4,69 Prozent über dem GD200 und um -0,94 Prozent unter dem GD50, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Shearwater führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.