Shearwater Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt sich ein RSI-Wert von 100, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 liegt bei 48 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Shearwater hauptsächlich negative Beiträge veröffentlicht, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die langfristige Kommunikation im Netz zeigt eine regelmäßige Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse ergibt für Shearwater eine kurzfristige Bewertung von "Neutral", da der Kurs um 0,9 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage abweicht. Aufgrund der Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.