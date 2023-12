Shearwater Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Shearwater-Aktie wird derzeit mit gemischten Signalen bewertet. Die charttechnische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 46 GBP einen Abstand von -13,66 Prozent vom GD200 (53,28 GBP) hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auf der anderen Seite weist der GD50 einen Kurs von 41,68 GBP auf, was einem Abstand von +10,36 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken ist hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Das Anleger-Sentiment wird ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Shearwater in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Shearwater liegt aktuell bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shearwater-Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.