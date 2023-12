Shaw Brothers Aktie: Was für ein Plan!

Shaw Brothers: Aktienanalyse und Bewertung

Die Aktie von Shaw Brothers hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" eine bemerkenswerte Rendite von 9,68 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von -10,93 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnete, konnte Shaw Brothers mit einer Rendite von 20,61 Prozent deutlich punkten. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI), der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet, wird Shaw Brothers mit einer Ausprägung von 70,83 als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 63,92, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating auf Basis des RSI.

Die Dividendenrendite von Shaw Brothers beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt somit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie von Shaw Brothers ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung zeigen eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Somit wird der langfristigen Stimmungslage auch ein "Neutral"-Rating verliehen.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Shaw Brothers auf Grundlage der verschiedenen Analysefaktoren.