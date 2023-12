Shaw Brothers Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Shaw Brothers sind neutral. Dies basiert auf der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen keine signifikanten Ausschläge, weswegen die Einschätzung insgesamt "Neutral" lautet.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 52,63, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Lage mit einem Wert von 55. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einschätzung als "Neutral" vergeben.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine neutrale Haltung gegenüber Shaw Brothers hin, sowohl in den letzten zwei Wochen als auch in den vergangenen Tagen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich jedoch, dass die Aktie von Shaw Brothers mit einem KGV von 1301,32 überbewertet ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 98,39. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Einschätzung für Shaw Brothers basierend auf verschiedenen Faktoren, darunter das Anleger-Sentiment, der Relative Strength Index und fundamentale Kriterien.

