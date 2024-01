Shaw Brothers Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Aktienkurs von Shaw Brothers verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,27 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um -15,86 Prozent, was bedeutet, dass Shaw Brothers eine Outperformance von +7,59 Prozent erzielte. Auch im "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -12,44 Prozent, wobei Shaw Brothers 4,17 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Branchen führte zu einem "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Shaw Brothers liegt der RSI7 aktuell bei 66,67 Punkten und zeigt somit an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,92, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Shaw Brothers-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte Shaw Brothers interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Shaw Brothers-Aktie beträgt derzeit 0,17 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,119 HKD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,13 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Shaw Brothers also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.