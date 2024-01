ShawCor Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Analysten bewerten die Aktie von Mattr auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten waren 2 positiv eingestellt, 1 neutral und keiner negativ. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 16,67 CAD, was einem Anstieg um 9,94 Prozent entspricht. Da der aktuelle Schlusskurs bei 15,16 CAD liegt, entspricht dies einer "Gut"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Mattr wird als "Neutral" bewertet. In den sozialen Medien gab es in letzter Zeit weder besonders positive noch negative Diskussionen, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Mattr.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Mattr bei 15,91 CAD verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 15,16 CAD, was einem Abstand von -4,71 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 14,53 CAD, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Mattr.

