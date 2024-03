ShawCor Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bewertet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI Wert für Mattr liegt bei 44,87, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 60,55 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

In fundamentalen Aspekten wird Mattr im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26,62, was einem Abstand von 47 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 49,92 entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "gut" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs stuft Mattr derzeit als "schlecht" ein. Der GD200 des Wertes liegt bei 16,5 CAD, während der Kurs der Aktie (15,24 CAD) um -7,64 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Das entspricht der Einstufung als "schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 15,47 CAD, was einer Abweichung von -1,49 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtbewertung von "neutral".

In Bezug auf Dividenden liegt die Dividendenrendite von Mattr bei 0 %, was einen geringeren Ertrag von 7,93 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Damit ergibt sich eine Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "schlecht".