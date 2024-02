Shaver Shop Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für die Shaver Shop-Aktie liegt bei 55,56, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt eine neutrale Einstufung von 41,18. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Shaver Shop-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,06 AUD. Der letzte Schlusskurs von 1,19 AUD weicht somit um +12,26 Prozent ab und erhält daher eine "gute" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,12 AUD) zeigt einen Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,25 Prozent) und wird daher ebenfalls als "gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Shaver Shop-Aktie ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Diskussionen der letzten Tage beschäftigten sich vor allem mit den positiven Themen rund um die Aktie, was zu einer insgesamt "guten" Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation gibt es keine starken positiven oder negativen Ausschläge, daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie ebenfalls als "neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Shaver Shop-Aktie als "neutral".