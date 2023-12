Shattuck Labs Inc Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Im vergangenen Jahr haben Analysten Shattuck Labs 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen gegeben, was im Durchschnitt zu einer "guten" Bewertung führt. Im letzten Monat wurden keine Analystenupdates zu Shattuck Labs veröffentlicht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 21 USD, was einem potenziellen Anstieg von 218,18 Prozent vom letzten Schlusskurs von 6,6 USD entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shattuck Labs-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,58 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 6,6 USD weicht also um +155,81 Prozent ab, was ebenfalls als "gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,61 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+152,87 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "guten" Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Shattuck Labs in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "neutral".

Die Analyse der Social Media-Diskussionen zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Shattuck Labs eingestellt waren. Es gab insgesamt 12 positive und einen negativen Tag. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "guten" Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Daher erhält Shattuck Labs von der Redaktion insgesamt eine "gute" Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.