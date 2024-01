Shattuck Labs Inc Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI-Wert für Shattuck Labs liegt derzeit bei 12,02, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 24, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Gut".

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität ergab keine bedeutenden Veränderungen im Vergleich zum vorherigen Monat, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shattuck Labs-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Shattuck Labs-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Wert von 2,66 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 7,13 USD liegt und somit als "Gut" eingestuft wird. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,05 USD über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Shattuck Labs-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Shattuck Labs-Aktie in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen wurde, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 21 USD, was angesichts des aktuellen Schlusskurses von 7,13 USD eine erwartete Kursentwicklung von 194,53 Prozent ergibt, und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten somit eine Gesamteinschätzung als "Gut".