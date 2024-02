Shattuck Labs Inc Aktie: Das ist einfach klasse!

Die technische Analyse der Shattuck Labs-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,69 USD liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 9,59 USD weicht somit um +159,89 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 7,84 USD über dem aktuellen letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +22,32 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analysten geben insgesamt eine positive Einschätzung für die Shattuck Labs-Aktie ab, basierend auf 2 Kaufempfehlungen, 0 Neutral-Einstufungen und 0 negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 21 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 118,98 Prozent entspricht und daher ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt ebenfalls positive Signale. Die Diskussionsintensität ist stark erhöht, was zu einer positiven Einschätzung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu der Schlussfolgerung einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Die meisten Themen rund um den Wert waren ebenfalls positiv, was die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt bestätigt.