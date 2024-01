Shattuck Labs Inc Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Shattuck Labs liegt bei 5,69, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 16, was ebenfalls als überverkauft gilt und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Shattuck Labs-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Shattuck Labs-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Shattuck Labs vor. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 21 USD, was auf ein Aufwärtspotenzial von 108,13 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 10,09 USD hindeutet.

Das Sentiment und Buzz rund um Shattuck Labs war in den letzten Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die hohe Diskussionsfrequenz in den Sozialen Medien und die steigende Aufmerksamkeit der Anleger zeigen, dass die Aktie aktuell stark im Fokus steht.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Shattuck Labs-Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 10,09 USD lag, was einem Unterschied von +254,04 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 4,04 USD eine Abweichung von +149,75 Prozent und wird daher ebenfalls als positiv bewertet.

Insgesamt erhält die Shattuck Labs-Aktie somit in allen analysierten Kategorien eine "Gut"-Bewertung, was auf eine positive Entwicklung und ein hohes Potenzial hindeutet.