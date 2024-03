Sharps Technology im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "Sharps Technology Inc":

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Sharps liegt bei 90,82, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält die Sharps-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Sharps-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 0,59 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,31 USD liegt, was einer Abweichung von 47,46 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (0,34 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde die Aktie mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sharps-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis stuft die Aktie der Sharps als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen die Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Obwohl keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vorliegen, erwarten die Analysten im Mittel ein Kursziel von 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.