Sharps Technology Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sharps aktuell bei 0,56 USD liegt, während der Aktienkurs 0,293 USD beträgt. Daraus ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -47,68 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt derzeit bei 0,33 USD, was einen Abstand von -11,21 Prozent zur Aktie bedeutet, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün an, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Sharps. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" für das Anleger-Sentiment.

Analysten bewerten die Sharps-Aktie derzeit ebenfalls als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Insgesamt erhält Sharps daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sharps liegt bei 58,1, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für die letzten 25 Tage liegt bei 49 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".