Sharps Technology Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Sharps diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen vorherrschten. Auch der Meinungsmarkt befasste sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um Sharps, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sharps bei 0,63 USD liegt, während die Aktie selbst bei 0,361 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz von -42,7 Prozent zum GD200 und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,37 USD, was einen Abstand von -2,43 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Sharps liegt bei 30,28 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 44,94 Punkten. Somit erhält Sharps auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Sharps insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurde. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Insgesamt erhält Sharps somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt unserer Analyse.