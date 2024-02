Sharps Technology Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Sharps Technology Inc":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Sharps war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten acht Tagen konzentrierte sich die Diskussion hauptsächlich auf positive Themen, ohne dass eine negative Diskussion verzeichnet wurde. An sechs Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Sharps einen Wert von 0,63 USD. Der aktuelle Kurs liegt bei 0,388 USD, was einer Distanz von -38,41 Prozent zum gleitenden 200-Tage-Durchschnitt entspricht. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der gleitende 50-Tage-Durchschnitt bei 0,37 USD, was einem Abstand von +4,86 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Sharps liegt bei 12,8 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen eine neutrale Einschätzung. Insgesamt erhält Sharps daher eine positive Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Analysten bewerten die Aktie von Sharps langfristig als positiv, da von insgesamt 18 Analysten 1 eine positive Einschätzung abgibt und keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates verfügbar sind, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 0 USD, was einer negativen Einschätzung von -100 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält Sharps daher eine insgesamt positive Bewertung.