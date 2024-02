Sharps Technology Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Sharps Technology Inc":

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Sharps einmal als gut und nie als neutral oder schlecht eingestuft. Das langfristige Rating des Titels von institutioneller Seite aus ist somit positiv. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Sharps, aber sie befassen sich mit dem aktuellen Kurs von 0,289 USD. Basierend darauf erwarten sie eine negative Entwicklung von 100 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 0 USD, was als schlechte Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt bewerten institutionelle Analysten Sharps positiv.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sharps-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,64 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs von 0,289 USD weicht somit um -54,84 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,38 USD) liegt unter dem gleitenden Durchschnitt (-23,95 Prozent), was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Sharps-Aktie somit eine schlechte Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass Sharps über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Dies deutet auf eine positive Stimmung und eine gute Einschätzung hin. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Änderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält Sharps in diesem Punkt eine positive Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Sharps eher neutral diskutiert. An drei Tagen war die Stimmung positiv, während größtenteils neutral an insgesamt zehn Tagen eingestellt war. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigen die Anleger vor allem Interesse an positiven Themen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Sharps insgesamt eine positive Bewertung.