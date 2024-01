Sharps Technology Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "Sharps Technology Inc":

Die Analysten schätzen die Aktie von Sharps langfristig als "Gut" ein. Von 18 Analystenbewertungen waren 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs 0,45 USD beträgt. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so haben sich die Stimmung und die Kommunikation über Sharps in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Deshalb erhält Sharps in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Sharps wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es gab fünf Tage mit positiven Themen und einen Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Abschließend zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI), dass Sharps weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI. Insgesamt wird das Sharps-Wertpapier damit als "Neutral" bewertet.