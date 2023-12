SharpADR Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Holcim Ltd":

Bei Sharp -Japan gibt es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge gibt es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Sharp -Japan daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat Sharp -Japan in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,11 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien jedoch um 17,3 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -11,19 Prozent für Sharp -Japan führt. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 18,61 Prozent hatte, liegt Sharp -Japan sogar 12,5 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sharp -Japan liegt der RSI7 derzeit bei 36,99 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,66, was ebenfalls auf eine neutrale Position hindeutet. Insgesamt erhält das Sharp -Japan-Wertpapier daher in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Fundamental betrachtet ist Sharp -Japan im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,18 liegt die Aktie 75 Prozent unter dem Branchen-KGV von 56. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für das Unternehmen.